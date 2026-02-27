Sanremo | Achille Lauro commuove con omaggio alle vittime

Sul palco di Sanremo, Achille Lauro ha portato un momento di grande intensità, esibendosi con un omaggio dedicato alle vittime del tragico incendio di Crans-Montana. La sua interpretazione ha coinvolto il pubblico, creando un’atmosfera di profonda commozione. L’artista ha scelto di comunicare un messaggio di solidarietà e memoria attraverso la sua performance, lasciando un ricordo forte e tangibile.

Achille Lauro ha trasformato il palco dell'Ariston in un tempio di emozione, dedicando Perdutamente alle vittime del rogo di Crans-Montana. La performance, intensa e commovente, ha toccato nel profondo Giuseppe Tamburi, padre di Giovanni, uno dei 41 giovani morti nella tragedia del Capodanno svizzero. Achille Lauro a Sanremo ci ha fatto commuovere, ha dichiarato Tamburi, sottolineando quanto il gesto del cantante fosse significativo per la famiglia. La canzone, con i suoi versi evocativi, ha riportato alla mente il dolore di una notte che ha cambiato per sempre molte vite. A mio figlio piaceva tanto Achille Lauro, ha aggiunto Tamburi, esprimendo gratitudine per l'omaggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Sanremo, Achille Lauro e l’omaggio alle vittime di Crans-MontanaSul palco dell’Ariston l’artista intonerà “Perdutamente”, brano legato a doppio filo alle vittime dell’incendio in Svizzera Il ricordo delle vittime...

Achille Lauro a Sanremo 2026, l’omaggio alle vittime di Crans-Montana: per non dimenticareCi hanno sperato tutti, in un omaggio da parte di Achille Lauro: la prima "conferma" era arrivata da una telefonata di Carlo Conti.

Achille Lauro, arriva il messaggio sulla tragedia di Crans Montana

Sanremo 2026, Achille Lauro canta con Laura Pausini e scoppia in lacrime dopo il brano dedicato alle vittime di Crans-MontanaNel corso della seconda puntata, Achille Lauro emoziona prima nel duetto con Laura Pausini e poi con l'omaggio alle vittime di Crans-Montana ... libero.it

A Sanremo Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi si commuovono. Poi però con Achille Lauro...INVIATA A SANREMO - Si sono emozionate e commosse. Hanno mostrato fiere e orgogliose le loro medaglie d'oro, più scintillanti di qualsiasi abito o gioiello a Sanremo. Poi però, come due ragazze comuni ... corrieredellosport.it

Nel reparto grandi ustioni dell’Ospedale Niguarda i ragazzi sopravvissuti al rogo di Crans-Montana hanno seguito insieme l’omaggio di Achille Lauro. Lorenzo, amico di Achille Barosi, guarda dalla sua stanza il festival della canzone - facebook.com facebook

