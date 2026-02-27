Sanremo | Achille Lauro commuove con omaggio alle vittime
Sul palco di Sanremo, Achille Lauro ha portato un momento di grande intensità, esibendosi con un omaggio dedicato alle vittime del tragico incendio di Crans-Montana. La sua interpretazione ha coinvolto il pubblico, creando un’atmosfera di profonda commozione. L’artista ha scelto di comunicare un messaggio di solidarietà e memoria attraverso la sua performance, lasciando un ricordo forte e tangibile.
Achille Lauro ha trasformato il palco dell'Ariston in un tempio di emozione, dedicando Perdutamente alle vittime del rogo di Crans-Montana. La performance, intensa e commovente, ha toccato nel profondo Giuseppe Tamburi, padre di Giovanni, uno dei 41 giovani morti nella tragedia del Capodanno svizzero. Achille Lauro a Sanremo ci ha fatto commuovere, ha dichiarato Tamburi, sottolineando quanto il gesto del cantante fosse significativo per la famiglia. La canzone, con i suoi versi evocativi, ha riportato alla mente il dolore di una notte che ha cambiato per sempre molte vite. A mio figlio piaceva tanto Achille Lauro, ha aggiunto Tamburi, esprimendo gratitudine per l'omaggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
