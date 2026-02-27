Sanremo ’26 le pagelle della terza serata | in tanti non arrivano alla sufficienza

La terza serata di Sanremo ’26 ha lasciato molti spettatori delusi, con diversi artisti che non sono riusciti a conquistare il pubblico. La scaletta si è rivelata difficile da gestire, e le esibizioni sono risultate spesso sotto tono rispetto alle aspettative iniziali. La qualità generale dello spettacolo si è abbassata, evidenziando alcune criticità nella conduzione e nelle performance.

Nella cinquina anche Serena Brancale e Sal Da Vinci, rimangono fuori Maria Antonietta e Colombre, nettamente i migliori della serata Era complesso produrre uno show peggiore di quello della seconda serata, Conti ci riesce con questa terza. Complice il fatto che la maggior parte dei brani migliori, quei pochi selezionati per questa edizione del Festival di Sanremo, sono stati piazzati ieri. Comunque questa serata si risolve con un risultato altrettanto avvilente: la cinquina dei più votati dal pubblico, le cui logiche sono piuttosto imprevedibili (vedi alla voce televoto), è composta da una Arisa, brava e noiosa, da un Luchè rapper di talento che parrebbe in questo Festival sparare a salve, poi dall'idolo nazionalpopolare Sal Da Vinci.