Durante la conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026, Tredici Pietro ha parlato del suo brano

Ecco cosa ha raccontato Tredici Pietro nella conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026 dove partecipa con il brano U omo che cade. Tredici Pietro partecipa per la prima volta in gara al Festival di Sanremo 2026, in onda su Rai1, e, nella conferenza stampa a lui dedicata, parla della canzone, dal titolo U omo che cade: «Si tratta di un brano uscito in modo naturale circa un anno fa. Parla di quanto sia bello cadere e non arrendersi, io ci ho provato un sacco di volte, la caduta è funzionale a testare la tua capacità di non mollare se credi davvero in qualcosa. Si vince una volta e si perde cento. La caduta è figlia del tentativo.» Quasi dieci anni di carriera e il salto la scorsa estate con un tormentone: « Rispetto agli esordi ho limato l’ego superfluo ma ho conservato l’energia e l’inconsapevolezza. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Sanremo 2026, video conferenza Tredici Pietro: «Cadere testa la tua capacità di non mollare»

Tredici Pietro a Sanremo: cadere per rinascere con “Uomo che cadeTredici Pietro, al secolo Pietro Morandi, figlio dell'icona musicale Gianni Morandi, si prepara a salire sul palco dell'Ariston per la terza serata...

“Parlavo al vuoto”: il microfono non funziona, problemi tecnici per Tredici Pietro a Sanremo 2026. La falsa partenza, poi l’intervento di Carlo Conti – VIDEOIl debutto sul palco dell’Ariston non si scorda mai, a maggior ragione se accompagnato dal più classico degli imprevisti della diretta.

