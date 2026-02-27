Sanremo 2026 video conferenza Nayt | Subito pensato fosse il pezzo giusto

Durante la conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026, Nayt ha spiegato di aver pensato subito che il suo brano, intitolato Prima che, fosse quello giusto per questa occasione. Ha parlato della scelta del pezzo e di come si sia approcciato alla partecipazione, condividendo i dettagli sulla sua presenza alla manifestazione musicale. La discussione si è concentrata principalmente sulla selezione del brano e sulla sua esperienza al festival.

Ecco cosa ha raccontato Nayt nella conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026 dove partecipa con il brano Prima che. Nayt è tra i debuttanti del Festival di Sanremo 2026, in onda su Rai1, e, nella conferenza stampa a lui dedicata, ha parlato di come è nato il brano e dell’accoglienza ricevuta: Mi fa molto piacere essere finito nella top 5 la seconda serata, anche se non so se derivi più dalle radio o dal televoto. Ho scritto il pezzo in pochi minuti, nella mia musica confluiscono molti generi. L’hip hop è marginale, ci sono artisti e dischi che semplicemente mi colpiscono. Nel pezzo parlo che è importante dire la verità, anche se a volte può fare paura la reazione. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Nayt, da enfant prodige dell’hip hop romano a Sanremo 2026: il rapper debutta all’Ariston con “Prima che”. “È un pezzo rap come non è mai stato portato al Festival prima d’ora”L’artista romano esordì giovanissimo, a soli 16 anni, e nel tempo ha confermato le aspettative, diventando un punto di riferimento del rap italiano.

Sanremo 2026 - Nayt alle prove con l'orchestra

