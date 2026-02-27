Durante la conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026, Dargen D’Amico ha parlato della sua partecipazione con il brano

Ecco cosa ha raccontato Dargen D’Amico nella conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026 dove partecipa con il brano Ai ai. Dargen D’Amico è alla terza partecipazione in gara al Festival di Sanremo 2026, in onda su Rai1, e nella conferenza stampa a lui dedicata ha raccontato: « Tento di rappresentare il presente perché è l’unico momento in cui posso agire. Una figura paterna l’ho trovata nella musica ma non so mai che succede quando mi trovo in questo ambiente. Per esempio, quando ho scritto la canzone, volevo solo creare un dibattito se ci fosse un effettivo pericolo relativo all’IA ma il problema è dentro di noi, siamo già a un passo dal controllo». 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Sanremo 2026, video conferenza Dargen D’Amico: «Nel presente possiamo agire, l’IA ci sta per controllare»

Dargen D’Amico in vista di Sanremo 2026: «Le canzoni in Italia sembrano già prodotte dall’IA»Ecco cosa ha raccontato Dargen D’Amico a pochi giorni dal suo ritorno in gara al Festival di Sanremo.

Dargen D’Amico, l’intelligenza artificiale e la politica a Sanremo 2026: «Non possiamo più fidarci di quello che vediamo. E non mi dimentico del genocidio a Gaza»«C’è un grosso dubbio», dice, «cosa succederà quando la macchina prenderà il controllo?».

Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: Festival di Sanremo 2026 - Sanremo 2026 - Conferenza stampa del 25/02/2026 - Video; Sanremo 2026, la conferenza stampa di Nayt; Sanremo 2026, la prima conferenza stampa in diretta con Conti e Pausini e l'irruzione di Fiorello; Sanremo 2026, la conferenza del 24 febbraio.

Sanremo 2026, la serata cover in diretta: scaletta, cantanti e ospiti dei duetti. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Sanremo 2026, la serata cover in diretta: scaletta, cantanti e ospiti dei duetti. LIVE ... tg24.sky.it

Sanremo, la diretta della serata cover. Svelato Mister X: ecco chi èSerata duetti al Festival di Sanremo. Ecco la diretta del venerdì dedicato alle cover e agli ospiti. 20:50 - L’attesa ... iltempo.it

Luchè in conferenza da Sanremo, le sue parole dopo la classifica provvisoria che lo vede tra i primi 5. - facebook.com facebook

Sanremo 2026, la conferenza stampa. Conti: “Stasera la grande festa a sorpresa con duetti probabili e improbabili” x.com