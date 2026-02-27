Sabato 28 febbraio si svolge la finale del Festival di Sanremo 2026. La giornata prevede programmi del daytime Rai dedicati a seguire gli eventi dell’ultima serata della 76ª edizione. La programmazione si concentra sull’evento principale, con approfondimenti e collegamenti dedicati alla conclusione della manifestazione canora. La finale determina il vincitore della competizione, chiudendo così la settimana di spettacolo.

Classifica FIMI, i brani di Sanremo 2026 dominano nei singoli. In testa Fedez & Masini Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità gravissime che ledono la reputazione. Questo è monetizzare e lucrare attraverso l’insulto. È un metodo che normalizza l’odio e la violenza verbale” Antonio Ricci torna a scagliarsi contro Affari Tuoi: “Induce al gioco d’azzardo, una delle cose più schifose. Perché la politica non interviene?” Da Unomattina in Famiglia a La Volta Buona, da TV Talk a Playlist, ecco tutti gli appuntamenti in vista dell'ultima serata... 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Sanremo 2026, verso la finale: il daytime Rai di sabato schierato sul Festival

Sanremo 2026, come vedere in 4K il Festival sul canale RaiIl Festival di Sanremo 2026 è visibile in 4K, ovvero la massima tecnologia disponibile, pari a quattro volte l’HD.

Leggi anche: Finale Sarà Sanremo, i vincitori in diretta su Rai 1: chi parteciperà al Festival 2026

Sanremo 2026, la nuova clausola che mette a rischio il Festival

Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento.

Temi più discussi: La conferenza stampa del 24 febbraio 2026 - articolo - Rai.it; Quando inizia Sanremo 2026, a che ora comincia e a che ora finisce il Festival: gli orari; A Sanremo 2026 i morti sono più forti dei vivi; Raf torna a Sanremo, un amore Infinito.

Verso il gran finale di Sanremo 2026: duetti, polemiche e pronostici. Il Festival secondo Enzo AmatoMarsala – Dopo le prime tre serate di Sanremo 2026, siamo arrivati al momento decisivo. Prima la serata dei duetti, poi il gran finale. Ed è proprio adesso che si può fare un’analisi lucida, senza ... marsalalive.it

Lo sketch a Sanremo 2026 tra Carlo Conti e la finta Maria De Filippi diventa un caso mediatico: il pubblico…Lo sketch a Sanremo 2026 tra Carlo Conti e la finta Maria De Filippi diventa un caso mediatico: il pubblico invoca il conduttore di Affari Tuoi per il ... novella2000.it

Tg1. . Il punto sul Festival lungo le strade di #Sanremo, ogni mattina, verso il Teatro #Ariston. Con Paolo Sommaruga, Francesco Cristino ed Emiliano Condò. #Tg1 - facebook.com facebook

Sanremo, verso la seconda serata: Carlo Conti annuncia i cantanti in gara. Sul palco anche Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo x.com