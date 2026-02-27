Oggi a Sanremo il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, si è trovato in platea durante la manifestazione. Nel pomeriggio, è stato presente anche al presidio dei balneari, che si è svolto nelle vicinanze dell’Ariston. La sua presenza è stata notata nel corso dell’evento e ha attirato l’attenzione degli organizzatori e dei partecipanti.

Il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci è passato al presidio dei balneari organizzato a Sanremo, a pochi passi dall’Ariston. Vannacci si è intrattenuto pochi minuti con i manifestanti, portando loro la propria solidarietà. Il generale ha annunciato che stasera sarà in platea per la quarta serata del Festival, dopo aver avuto alcuni incontri politici in Liguria. La protesta dei balneari. Un piccolo gruppo di balneari ha organizzato una protesta su Corso Matteotti a Sanremo, a pochi passi dall’Ariston. Due di loro, riconducibili al gruppo ‘Balneatori incazzati’, si sono incatenati a un lampione della luce, mentre gli altri, una decina in tutto, hanno esposto alcuni striscioni, recanti la scritta ‘No Bolkestein’ e ancora ‘Via i balneari, dentro le lobby. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanremo 2026, Vannacci oggi in platea. Nel pomeriggio al presidio dei balneari

Sanremo 2026: Vannacci in platea, Meloni smentisce e Conti difendeSanremo 2026: Vannacci in platea, polemiche politiche e la difesa di Conti Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, sarà ospite del Festival di...

Leggi anche: Sanremo, Vannacci in platea al festival: “Mi hanno invitato”

Scorrendo puoi consultare contenuti correlati.

Temi più discussi: Mi hanno invitato, Vannacci arriva a Sanremo 2026?; Sanremo 2026, Vannacci invitato nella serata delle cover: la frase su Carlo Conti e la smentita della Rai; Sanremo, Vannacci venerdì in platea: invitato da amici; Vannacci a Sanremo: Mi hanno invitato. L'ex generale sarà in platea la sera del 27.

Sanremo 2026, Meloni no ma Vannacci si: Mi hanno invitatoTra spettacolo e politica ecco che al Festival di Sanremo 2026 non ci sarà Giorgia Meloni ma il Generale Roberto Vannacci. newsmondo.it

Vannacci in platea a Sanremo? La Rai dice nessun invito ufficiale ma il generale è già nella cittadina ligure. Il governatore Bucci: Se lo incontro? Gli dico ...Il generale è già nella cittadina ligure ma la Rai nega inviti ufficiali. Bucci: Se lo incontro gli dico benvenuto in Liguria ... ilfattoquotidiano.it

"UNDERCOVER"! ('In camerino caritatis'!) "Roberto Vannacci ha dichiarato che sarà in platea a Sanremo 2026 durante la serata della cover: "Sono stato invitato". Rai specifica: "Nessun invito da parte nostra"". (Trash Italiano. Meme di Sirio) #blob extralarg x.com

"UNDERCOVER"! ('In camerino caritatis'!). "Roberto Vannacci ha dichiarato che sarà in platea a Sanremo 2026 durante la serata della cover: "Sono stato invitato". Rai specifica: "Nessun invito da parte nostra"". (Trash Italiano. X, 25 febbraio. Meme di Sirio) - facebook.com facebook