A Sanremo 2026 Irina Shayk ha scelto di indossare diversi abiti di un amico designer, portando sul palco dell'Ariston uno stile elegante e sobrio. La modella si è presentata con look total black che non risultano mai troppo vistosi o appariscenti. La sua presenza si è fatta notare per la semplicità e raffinatezza degli outfit scelti.

I suoi look, tutti virati nella palette del nero, dividono l'opinione pubblica, come sempre, essendo inaspettati. Non principeschi, non da favola, non colorati, non spumeggianti. Per la modella pizzo e trasparenze per aprire la kermesse: il look è Givenchy, come pure il secondo, la salopette sideboob con tanto di baker boy hat di pelliccetta, e il terzo con cascate di paillettes arcobaleno, nero con squarci di colore. E, infine, il vestito clair de fesses, pudico, minimale, castigato sul davanti, quasi austero, con il suo collo alto e le sue maniche lunghe a mascherare ogni centimetro di pelle.

© Vanityfair.it - Sanremo 2026, tutti i look di Irina Shayk, che all'Ariston sfodera una serie di abiti di un suo caro, vecchio amico

