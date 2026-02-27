Sanremo 2026 conferma il suo ruolo di grande richiamo televisivo, influenzando i palinsesti Rai nonostante un calo di ascolti rispetto all’anno precedente. La manifestazione continua a generare attenzione e interesse, mantenendo un forte impatto sulla programmazione di rete. La presenza di questo evento si riflette nelle scelte di programmazione e nelle dinamiche degli ascolti televisivi, che restano sotto osservazione.

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Vita in diretta ) Il Festival, pur perdendo 7 punti e 3 milioni di spettatori rispetto alla prima serata del 2025, non smarrisce il suo effetto traino sui palinsesti Rai. A giovare del suo influsso infatti sono i format pomeridiani di Rai 1 con La volta buona di Caterina Balivo che rasenta il 20% nella seconda parte, trainando a sua volta Il paradiso delle signore vicino al 20%, seguito da La vita in diretta di Alberto Matano che lambisce il 22% e da L’eredità di Marco Liorni quasi al 29%. Bene pure Unomattina oltre il 21% nell’ultima parte e Storie Italiane sopra il 20%. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sanremo 2026, traino totale: a "La Vita in Diretta"...

VITA IN DIRETTA: MATANO CHIAMA 4 INVIATI FAMOSISSIMI PER SANREMO 2026Vita in Diretta prosegue la sua marcia trionfale come talk show leader del pomeriggio con Alberto Matano che si prepara al Festival di Sanremo con...

Vita in Diretta: Matano chiama 4 inviati famosi per Sanremo 2026Alberto Matano si prepara a vivere da protagonista il Festival di Sanremo 2026 con una squadra di inviati d’eccezione pronta a raccontare ogni...

Sanremo 2026: ecco la lista dei Big