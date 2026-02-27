La terza serata del Festival di Sanremo 2026 porta sul palco emozioni intense e momenti sorprendenti, mentre artisti e pubblico condividono un’esperienza ricca di storia e coraggio. Tra premi e colpi di scena, si respira un’aria di energia e determinazione, con un’atmosfera che si fa strada tra ricordi e nuove sfide. La serata si conclude lasciando spazio a riflessioni e attese per il prosieguo.

Premi, colpi di scena e un racconto di forza che attraversa l'Ariston. La terza serata del Festival regala spettacolo, memoria e coscienza civile.Sanremo 2026 si muove tra glamour e profondità, tra applausi e riflessioni, in un equilibrio che è da sempre la cifra della kermesse più amata d'Italia. Non solo gara, non solo spettacolo, l'Ariston diventa ancora una volta specchio del Paese. Ad aprire la serata è la finale delle Nuove Proposte. A conquistare la vittoria è Nicolò Filippucci con Laguna, suggellando un percorso in crescendo. Ad Angelica Bove va invece il Premio della Critica Mia Martini e il Premio Sala Stampa Lucio Dalla con il brano 'Mattone', testo intenso e personale che convince addetti ai lavori e giornalisti.

© Parlami.eu - Sanremo 2026, terza serata di trionfi, ricordi e il coraggio di Luca che ferma il tempo

