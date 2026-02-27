Sanremo 2026 Stadio chi sono | la cover con Tommaso Paradio

Gli Stadio sono tra gli artisti che si esibiscono nella serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, in programma venerdì 27 febbraio. La loro partecipazione è stata annunciata e sono presenti all’evento nello stadio della città. La serata vede protagonisti vari artisti impegnati in interpretazioni di brani famosi, con una performance che coinvolge anche Tommaso Paradio.

(Adnkronos) – Gli Stadio sono tra i protagonisti della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, venerdì 27 febbraio. Sul palco dell’Ariston interpretano il brano 'L'ultima luna' di Lucio Dalla, con Tommaso Paradiso, in gara al Festival con il brano 'I Romantici'. Gli Stadio sono Gaetano Curreri (voce e fondatore), Andrea Fornili (chitarra), Roberto Drovandi (basso) e Giovanni Pezzoli (batteria e co-fondatore). Storico collaboratore e produttore è Saverio Grandi, autore insieme a Curreri di molti dei maggiori successi della band. Il sodalizio con Vasco Rossi è tra i più noti: insieme hanno firmato brani come La faccia delle donne, Acqua e sapone e Rewind, oltre a Un senso, premiato con il Nastro d'Argento. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Gli Stadio e Tommaso Paradiso a Sanremo, serata cover nel nome di Lucio Dalla: cosa cantanoBologna, 27 febbraio 2026 – C’è un filo rosso nel nome di Lucio Dalla che parte da Bologna e arriva fino a Sanremo.

Sanremo 2026 - Tommaso Paradiso alle prove con l'orchestra

