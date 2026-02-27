Sanremo 2026 speriamo che sia femmina | le donne possono arrivare in alto se non ora quando?

A Sanremo 2026, le donne sono pronte a dimostrare che possono raggiungere risultati importanti. Le giovani artiste stanno conquistando spazio e si preparano a portare novità sul palco, sfidando le aspettative tradizionali. È un momento di cambiamento che si fa sentire anche tra le fila dei partecipanti, lasciando intravedere un futuro diverso per il festival.

Sanremo – Le ragazze fanno grandi sogni. Pure a Sanremo. E volano, forse, più alti delle polemiche sulla consistenza della notte rosa raccontata quest'anno dal Festival che mettono Carlo Conti davanti allo specchio di un'edizione capace di trovare forse proprio nel fuoco delle varie Ditonellapiaga, Levante, Malika Ayane, Arisa, Serena Brancale il colpo d'ali per farsi ricordare. "Mi dispiace che quella femminile stavolta sia una presenza numericamente minore, ma le Bambole di Pezza sono cinque e aumentano la somma", scherza Carlo Conti davanti all'incalzare delle domande su perché le interpreti siano solo un terzo del cast. "Mi auguro che in futuro la presenza delle donne sia sempre più numerosa su e giù dal palco", aggiunge, alludendo a una possibile direzione artistica al femminile per i prossimi anni.

Leggi anche: Le Bambole di Pezza a Sanremo 2026: «Ci siamo scelte come sorelle di vita, in una società che immagina le donne sempre in competizione tra loro. Al Festival speriamo di ispirare le bambine a suonare»

