Sanremo 2026 Serena Brancale premiata per il miglior testo con il ranuncolo del Gaslini

Durante la settimana della musica italiana a Sanremo, Serena Brancale ha ricevuto un premio per il miglior testo con il ranuncolo del Gaslini. All'evento, l’istituto Giannina Gaslini di Genova ha presentato il progetto del Nuovo Gaslini e ha mostrato il ranuncolo Pon Pon Giannina. La premiazione si è svolta nel contesto della manifestazione dedicata alla musica italiana.

A Sanremo, durante la settimana della musica italiana, l’istituto Giannina Gaslini di Genova ha raccontato il progetto del Nuovo Gaslini attraverso il ranuncolo Pon Pon Giannina.Questo percorso di sensibilizzazione ha segnato un momento importante nella collaborazione con il Premio Lunezia, che. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Sanremo 2026, Serena Brancale si aggiudica il Premio Lunezia per il miglior testoSerena Brancale si aggiudica il Premio Lunezia per Sanremo 2026 per il valore letterario del brano Qui con me. "Qui con me", significato e testo del brano di Serena Brancale a Sanremo 2026Quando è stato annunciato il ritorno di Serena Brancale sul palco del Festival di Sanremo la maggior parte del pubblico era certa che la cantante... Sanremo 2026 - Serena Brancale alle prove con l'orchestra Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia. Temi più discussi: Serena Brancale a Sanremo 2026: Se devo pensare all’amore, mi viene in mente mia madre che mi aspettava. A casa nostra bastavamo io e lei per fare festa; Sanremo 2026, Serena Brancale con Qui con me. Il testo e la recensione della canzone; Qui con me di Serena Brancale, il significato del testo a Sanremo 2026; Sanremo 2026, Serena Brancale chi è: dagli esordi alla morte della mamma. Testo e significato del brano 'Qui con me'. Serena Brancale canta Qui con me a Sanremo 2026: il testo e il significato della canzoneSerena Brancale Qui con me in gara al Festival di Sanremo 2026: testo e significato del brano in lizza per la vittoria della kermesse. superguidatv.it Sanremo 2026, premio Lunezia a Serena BrancaleSanremo 2026, premio Lunezia a Serena Brancale ... msn.com A Sanremo Serena brancale porta sul palco un nuovo tassello della sua trasformazione di stile questa sera indossa un abito estremamente semplice color fango, impreziosito solo da uno strascico posteriore. La nuova Serena ci piace. - facebook.com facebook Sanremo 2026, la classifica della terza serata: Arisa e Serena Brancale ancora in top 5, radio e televoto premiano anche Sayf, Lucé e Sal Da Vinci @FQMagazineit x.com