Sanremo 2026 Serena Brancale | Faccio fatica a non piangere prima di cantare il brano

Durante la conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026, Serena Brancale ha parlato del suo stato emotivo prima di salire sul palco, affermando di fare fatica a trattenere le lacrime prima di cantare il brano

Ecco cosa ha raccontato Serena Brancale nella conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026 dove partecipa con il brano Qui con me. Serena Brancale è tra i 30 Big del Festival di Sanremo 2026, in onda su Rai1, e nella conferenza stampa a lei dedicata ha raccontato come è nata la canzone che porta in gara, Qui con me: « Quando a giugno ho scritto questo brano, non riuscivo ad arrivare al ritornello, piangevo. Ho più difficoltà a parlarne che a cantarlo, con il tempo riuscita a trovare il giusto equilibrio. L’anno trascorso mi ha portato più consapevolezza della mia arte e coraggio nel mettermi a nudo.» Per questo motivo ha deciso di. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Leggi anche: Serena Brancale a Sanremo 2026: «Al Festival con un brano soul su mia madre, morta nel 2020. Ero la sua prediletta, mi accompagnava ai provini. Lo stile? Basta maschere, basta il lato festaiolo: ora voglio solo cantare»

