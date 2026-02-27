Sanremo 2026 | Serena Brancale emoziona con il dolore di una madre

Il 27 febbraio 2026, sul palco dell'Ariston, Serena Brancale ha eseguito una canzone che esprime il dolore legato alla perdita di una madre. La cantante ha condiviso un brano che trasmette emozioni intense, suscitando reazioni diverse tra il pubblico presente. La sua esibizione si inserisce nella programmazione di questa edizione di Sanremo, attirando l'attenzione per il suo tono emotivamente carico.

Sanremo 2026: Serena Brancale trasforma il dolore in musica e divide il pubblico Sanremo, 27 febbraio 2026 — Serena Brancale torna sul palco dell'Ariston con una canzone che racconta il dolore della perdita di una madre. La cantante, che l'anno scorso aveva conquistato il pubblico con il travolgente Anema e Core, quest'anno si presenta con Qui con me, un brano che riflette su una ferita personale che si porta dietro da sei anni. La Brancale, tra i favoriti per la vittoria del 76esimo Festival della Canzone Italiana, ha deciso di portare sul palco un messaggio più intimo e personale, raccontando il suo dolore e la sua consapevolezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il testo e il significato di Qui con me di Serena Brancale a Sanremo 2026: una poesia per la madre scomparsaSerena Brancale sarà una delle 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Qui con me".

Leggi anche: “A Sanremo 2026 con una lettera a mia madre che non c’è più. Ci ho messo sei anni per scriverla, ma è una ferita ancora aperta”: così Serena Brancale

Sanremo 2026, Serena Brancale: Qui con me è una lettera d'amore mia madre

