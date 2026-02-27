Sanremo 2026 quarta serata duetti | scaletta e ordine di uscita dei cantanti – IN AGGIORNAMENTO

La quarta serata del Festival di Sanremo 2026 si svolgerà con un programma di duetti e l'ordine di uscita dei cantanti è stato comunicato. L'articolo di Novella 2000 fornisce aggiornamenti sulla scaletta e sull'ordine delle esibizioni per questa fase del festival. La serata prevede diverse performance di artisti che si esibiranno in coppia. L'elenco completo delle esibizioni è disponibile e soggetto a eventuali variazioni.

Tutte le esibizioni previste per la quarta serata del Festival di Sanremo 2026 dedicata alle cover: duetti e ordine di uscita dei cantanti in gara. La quarta serata di Sanremo 2026 dedicata alle cover e ai duetti è pronta a prendere ufficialmente il via. Carlo Conti quest’oggi in sala stampa ha rivelato, nel corso della conferenza, l’ordine di uscita e la scaletta. Eccola nel dettaglio: La lista però è ancora lunga e la scaletta della serata delle cover prevede ancora le seguenti esibizioni. Ecco tutti gli altri protagonisti di Sanremo 2026 della quarta serata e i duetti: Per la quarta serata dedicata alle cover, Carlo Conti affiancato da Laura Pausini avrà al suo fianco anche Nino Frassica. 🔗 Leggi su Novella2000.it

