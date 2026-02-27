Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, Tony Pitony salirà sul palco per esibirsi. La sua performance è prevista per le ore 22:30, subito dopo gli ultimi interventi dei concorrenti e prima della chiusura della serata. La sua presenza si inserisce nel programma ufficiale e sarà trasmessa in diretta televisiva.

Quando canta (a che ora) Tony Pitony stasera, 27 febbraio, nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2026 in onda su Rai 1? Il cantante si esibirà con Ditonellapiaga il loro brano in gara nel corso della serata cover come 17esimo. Indicativamente intorno alle ore 23. Di seguito la scaletta (ordine d’uscita dei cantanti) della quarta serata del Festival di Sanremo 2026: Abbiamo visto quando canta (a che ora) Tony Pitony con Ditonellapiaga, ma dove vedere il Festival di Sanremo 2026 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

Sanremo 2026: quando canta (a che ora) Tony Pitony durante la quarta serata del Festival

