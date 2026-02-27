Sanremo 2026 | quando canta a che ora Luché durante la quarta serata del Festival

Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, in onda su Rai 1, Luché si esibirà con il suo brano come 28esimo artista in scaletta. La sua esibizione è prevista per circa metà serata, ma l’orario esatto non è stato ancora comunicato ufficialmente. I telespettatori potranno seguire la sua performance in diretta televisiva.

Quando canta (a che ora) Luché stasera, 27 febbraio, nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2026 in onda su Rai 1? Il cantante si esibirà con il suo brano in gara nel corso della serata come 28esimo. Indicativamente intorno alle ore 00,50. Di seguito la scaletta (ordine d’uscita dei cantanti) della quarta serata del Festival di Sanremo 2026: Abbiamo visto quando canta (a che ora) Luché, ma dove vedere il Festival di Sanremo 2026 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay. 🔗 Leggi su Tpi.it

