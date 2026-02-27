Durante la terza serata di Sanremo 2026 si sono verificati problemi tecnici che hanno coinvolto Alicia Keys, ospite internazionale, e Ramazzotti. In particolare, il microfono di Alicia Keys ha smesso di funzionare sul palco dell’Ariston, mentre anche Tredici Pietro ha avuto difficoltà tecniche in precedenza. La Rai ha gestito le situazioni senza ulteriori dettagli sui motivi.

Conti manda la pubblicità in anticipo perché la super star non sente l’audio in cuffia: su Tiktok il video del fuorionda all’Ariston Problemi tecnici anche durante la terza serata di Sanremo 2026. Dopo il microfono non funzionante di Tredici Pietro questa volta la vittima è la super ospite Alicia Keys, arrivata sul palco dell’Ariston assieme ad Eros Ramazzotti. La star americana sta per esibirsi al pianoforte in un duetto inedito, ma ferma sul nascere l’esecuzione di ‘Aurora’ insieme al cantautore in italiano. “Stop stop, non mi riesce a sentire in cuffia”, interviene Carlo Conti mandando in onda la pubblicità per dare il tempo ai tecnici di risolvere il guasto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanremo 2026, problemi tecnici per Alicia Keys e Ramazzotti punge la Rai

Sanremo 2026, ci sono problemi tecnici e Alicia Keys interrompe l’esibizione. Eros Ramazzotti sbotta: “Non è colpa mia”Attimi di gelo durante la terza serata: l'in-ear monitor della popstar americana smette di funzionare all'attacco de "L'aurora".

Problemi tecnici a Sanremo per Eros Ramazzotti e Alicia Keys, social contro Carlo Conti: "Che figuraccia"Problemi tecnici durante la terza serata di Sanremo 2026 hanno ritardato l’attesa esibizione di Eros Ramazzotti e Alicia Keys.

Una selezione di contenuti sullo stesso tema.

Temi più discussi: Tredici Pietro 'senza voce', problema tecnico a Sanremo: cosa è successo; Problemi tecnici a Sanremo per Eros Ramazzotti e Alicia Keys, social contro Carlo Conti: Che figuraccia; Sanremo, boom Eros Ramazzotti-Alicia Keys dopo i problemi tecnici. E al Festival torna anche Belén Rodriguez (in playback); Tutte le gaffe (e gli errori) della prima serata di Sanremo 2026: da Repupplica a Chiamo io chiami lui.

Sanremo 2026, ci sono problemi tecnici e Alicia Keys interrompe l’esibizione. Eros Ramazzotti sbotta: Non è colpa miaProblemi tecnici per il duetto con Eros Ramazzotti che sbotta: Non è colpa mia. Dopo la pausa pubblicitaria, standing ovation per l'esibizione ... ilfattoquotidiano.it

Sanremo 2026, i meme della terza serata: Belen lampo, Sal Da Vincitore, Fru 2.0, i problemi tecnici, Irina bella addormentata, gli antidolorificiSe la prima serata serve a prendere le misure e la seconda a confermare i pronostici, la terza serata di Sanremo 2026 è stata ufficialmente ... msn.com

Il palco dell’Ariston si è illuminato di una luce internazionale ieri sera, con la presenza dei super ospiti Eros Ramazzotti e Alicia Keys. L’artista italiano è tornato al Festival per festeggiare i 40 anni del suo brano di esordio “Adesso Tu”, mentre la cantante st - facebook.com facebook

Il gobbo colpisce ancora: dopo Mariah Carey, arriva l’italiano “trascritto” di Alicia Keys x.com