Durante il Festival di Sanremo 2026, Morgan non è presente al palco per il duetto in versione cover con Chiello. La performance vede Chiello accompagnato sul palco da Saverio Cigarini al pianoforte, ma Morgan rimane assente. La sua assenza ha suscitato domande tra il pubblico e gli addetti ai lavori. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle ragioni di questa decisione.

Perché Morgan non è sul palco dell’Ariston per il duetto (Cover) con Chiello al Festival di Sanremo 2026? Durante la performance, Chiello sarà accompagnato sul palco da Saverio Cigarini al pianoforte. Morgan dunque questa sera non sarà presente sul palco con Chiello. La notizia era stata ufficializzata con una nota già nei giorni scorsi. “La mia partecipazione come ospite di Chiello al prossimo Festival di Sanremo non sarà sul palco, ma da dietro le quinte, il mio contributo sarà tecnico. Amo profondamente il brano che Chiello ha scelto per la serata delle cover – “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco – e so che è un pezzo estremamente intimo che ha bisogno di un’unica voce, di un’unica anima, di un solo cuore. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sanremo 2026, perché Morgan non sale sul palco nella Cover (duetto) con Chiello

Sanremo 2026, Morgan: “Non salirò sul palco con Chiello nella serata cover”Quando c’è Morgan al Festival di Sanremo il colpo di scena è sempre dietro l’angolo.

Sanremo 2026, Morgan non sarà sul palco con Chiello nella serata delle coverA pochi giorni dall'inizio della 76ª edizione del Festival di Sanremo, una nota ufficiale annuncia a sorpresa un piccolo cambio di programma:...

Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news.

Temi più discussi: Perché Morgan non sarà a Sanremo 2026 con Chiello; Morgan spiega perché non sarà a Sanremo 2026 con Chiello nella serata Cover, Il confronto lo penalizzava; Morgan non sarà sul palco a Sanremo perché il confronto con Chiello lo penalizzava; Sanremo 2026, Carlo Conti risponde sul caso Morgan: 'Non sono un giudice'.

Chiello sbugiarda Morgan: cosa è successo davvero prima del duetto a Sanremo 2026Festival di Sanremo 2026, Chiello rompe il silenzio su Morgan e svela perché non duetteranno nella serata cover. donnaglamour.it

Sanremo 2026, Chiello fa chiarezza sull’assenza di Morgan: Ho deciso io di rinunciare a luiDomani sera su Rai Uno la serata del Festival di Sanremo 2026 sarà dedicata alle cover, Chiello duetterà con il pianista Saverio Cigarini, inizialmente ... ilsipontino.net

Sanremo com'è Morgan ha preferito stare a casa. Domani sarò a Cerea (VR) Stasera serata cover dove non ci sarà Morgan. Il motivo l’ha raccontato in maniera splendida in una conversazione fatta in piena notte. Domani fatò un lungo intervento con video a - facebook.com facebook

“La mia partecipazione come ospite di Chiello al prossimo Festival di Sanremo non sarà sul palco, ma da dietro le quinte. Il mio contributo sarà tecnico”. Con queste parole, lo scorso 21 febbraio, Morgan aveva spiegato la sua assenza dall’Ariston durante la s x.com