Sanremo 2026 pagelle look serata cover | Bianca Balti diva vintage in Valentino 9 Laura Pausini fuori fase 6 Ditonellapiaga cabaret 7

Durante la serata delle cover a Sanremo 2026, Bianca Balti ha indossato un abito vintage di Valentino e ha ricevuto un voto di 9, mentre Laura Pausini si è presentata con un look meno convincente e ha ottenuto un 6. Ditonellapiaga ha scelto uno stile cabaret e ha avuto un 7. La serata ha rappresentato un tentativo di ravvivare un festival finora caratterizzato da poche emozioni.

A Sanremo 2026 la serata delle cover ha in qualche modo risollevato un festival finora con poche emozioni (anche) dal punto di vista dei look. Bianca Balti, super ospite della serata, ha scelto di indossare all'Ariston esclusivamente Valentino by Alessandro Michele. Laura Pausini invece cambia puntando su Balenciaga (con effetti altalenanti). Per il resto qualcuno ha sfruttato l'occasione per osare un po' di più, altri sono rimasti fedeli a se stessi tra outfit degni di nota e altri degni di Trash italiano. Ecco le nostre pagelle dei look. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Sanremo 2026, pagelle look serata cover: Bianca Balti diva vintage in Valentino (9), Laura Pausini fuori fase (6), Ditonellapiaga cabaret (7) Leggi anche: Sanremo 2026, pagelle look serata cover: Bianca Balti diva vintage (9), Raf e Stash black&white (6), Ditonellapiaga cabaret (6) Leggi anche: Sanremo 2026, pagelle look serata cover: Ditonellapiaga cabaret (6), Bianca Balti sirena (8), Serena Brancale fiammeggiante (6) Contenuti utili per approfondire Bianca Balti. Temi più discussi: Pagelle Sanremo 2026 di look e abiti della prima serata; Sanremo 2026, le pagelle agli abiti e ai look della seconda serata. FOTO; Sanremo 2026, le pagelle dei look: dal candido Lauro, alla regale Levante, eterna Pravo; Sanremo 2026 - Le pagelle di tutti i look di Mrs. Bree, seconda serata - Vale Tutto. Sanremo 2026, le pagelle agli abiti e ai look della quarta serata. FOTOÈ la serata della grande festa a Sanremo, vigilia del gran finale. Le icone della musica di ogni tempo cantano coi Big e il gioco della moda raddoppia. Una notte di grandi canzoni e di grande stile ... tg24.sky.it Sanremo 2026, le pagelle ai look della serata cover: Bianca Balti inarrivabile diva retrò. Laura Pausini non convince, Levante e Gaia come Britney e MadonnaLa scaletta della quarta serata del 76esimo Festival di Sanremo dedicata alle cover e ai duetti è stata particolarmente affollata di nomi e ospiti: da Bianca Balti a Belen Rodriguez, Cristina D’Avena ... ilfattoquotidiano.it Bianca Balti - Bianca Balti added a new photo. - facebook.com facebook L’eleganza di Bianca Balti #Sanremo2026 x.com