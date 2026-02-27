La terza serata di Sanremo 2026 ha visto salire sul palco diversi artisti e presentatori, creando un clima di grande fermento. Con soli 15 Big in gara, la serata ha comunque offerto momenti di interesse e sorprese, coinvolgendo il pubblico e gli addetti ai lavori. Vari protagonisti sono tornati a esibirsi, mentre altri hanno fatto il loro debutto in questa edizione.

La terza serata di Sanremo 2026 è stata colma di volti presenti sul palco. Nonostante i soli 15 Big in gara, infatti, non sono di certo mancati i personaggi che hanno arricchito la scaletta. Dalle Nuove Proposte al duetto internazionale, dalla splendida Irina Shayk al doppio imitatore comico. Abbiamo visto molto, dunque, e di seguito un riassunto del meglio e del peggio in versione pagelle. Nuove Proposte, chi ha vinto. Voto: 7 Partiti con i giovanissimi, ovvero Angelica Bove e Nicolò Filippucci, gli ultimi rimasti in gara per la finale delle Nuove Proposte. Tutto sembra tendere in favore di lei, premiata anche da critica e Sala Stampa con i riconoscimenti intitolati a Lucio Dalla e Mia Martini. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sanremo 2026, pagelle della terza serata: Laura Jackson (4), il ritorno di Fru (10), De Martino nuovo conduttore (8)

Leggi anche: Sanremo 2026, le pagelle ai look della terza serata in diretta: Laura Pausini in bianco e nero tra balze e piume, Carlo Conti non esce dalla comfort zone

Sanremo 2026, Ubaldo Pantani: chi è il co conduttore della terza serataUbaldo Pantani è il co conduttore che affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini nella terza serata del Festival.

Temi più discussi: Sanremo 2026, le pagelle della seconda serata; Sanremo 2026, le pagelle della terza serata del Festival: il sorpasso del cantautorato; Sanremo 2026, le pagelle della seconda serata: cresce Fulminacci, Lamborghini da dimenticare; Sanremo 2026, le pagelle dei look: dal candido Lauro, alla regale Levante, eterna Pravo.

Le pagelle della terza serata di Sanremo 2026: chi sono i top e i flop, i votiOgni volta che arriva sul palco, il pubblico batte le mani cantando Rossetto e caffè. Il medesimo rito è accaduto nella terza serata. Abito nero, mascella volitiva e capello rigoglioso, Sal Da Vinci h ... iodonna.it

Sanremo 2026, pagelle terza serata Serena Brancale potentissima (9), Arisa stucchevole (5), Ayane mai banale (7,5)Dopo le prime due serate in cui si sono esibiti prima tutti i 30 Big in gara, poi la metà, oggi tocca all'altra metà: in questa ... msn.com

HEAL THE WORLD A SANREMO Eseguita da Laura Pausini accompagnata dai bambini del Piccolo Coro "Mariele Ventre" dell'Antoniano dello Zecchino d'Oro, le note di Heal The World hanno risuonato nel Teatro Ariston. Un omaggio a Michael Jackson e al - facebook.com facebook

Laura Pausini, tutta vestita di bianco, canta “Heal the World” di Michael Jackson accompagnata dalle voci del Piccolo Coro dell'Antoniano. Una performance che è un inno alla pace: “Make music not war” il messaggio che si legge in ledwall durante l’esibizion x.com