Sanremo 2026 oggi la serata delle cover | tutti i duetti in scaletta

Oggi al Festival di Sanremo 2026 si svolge la serata dedicata ai duetti, con le esibizioni di artisti che interpretano cover e collaborano sul palco. La serata, considerata tra le più rilevanti dell’evento, vede protagonisti vari interpreti che si esibiscono in coppia, portando sul palco le loro versioni di brani noti. La scaletta dei duetti è stata annunciata e comprende diverse performance previste durante la serata.

Questa sera i 30 concorrenti saliranno sul palco dell’Ariston con una canzone scelta dal repertorio italiano e internazionale, accompagnati da altri cantanti Sanremo, 27 febbraio 2026 – Finalmente i duetti. Si alza il sipario su una delle serate più attese del Festival di Sanremo, quella del venerdì. Domani, 27 febbraio, la quarta serata porta all’Ariston la formula più popolare: le cover, le contaminazioni, l’effetto sorpresa. I 30 Artisti della sezione Campioni interpreteranno un brano del repertorio italiano e internazionale e, come da tradizione, sarà una notte di emozioni immediate, riconoscibili, spesso decisive nel racconto complessivo del Festival. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

La scaletta della serata cover e duetti di Sanremo 2026La scaletta della quarta serata del Festival di Sanremo 2026, dedicata alle cover e ai duetti.

Scaletta quarta serata Sanremo 2026: cover e duetti di venerdì 27 febbraio (cantanti, ospiti, voto)La quarta serata di Sanremo 2026, in programma venerdì 27 febbraio, è quella che il pubblico chiama da sempre “serata cover”.

Sanremo 2026 La Serata delle Cover

Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia.

Temi più discussi: Sanremo 2026, la Top 5 della terza serata: Arisa, Sayf, Luchè, Serena Brancale, Sal Da Vinci; Sanremo 2026, la scaletta della prima serata; Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata: l'ordine di esibizione, a che ora si inizia e finisce, le nuove proposte; Sanremo 2026, oggi la seconda serata: cantanti in gara e ospiti - La diretta.

Sanremo 2026 in diretta, oggi la serata duetti e cover: alle 12 la conferenza stampa e l’ordine dei 30 bigLa serata duetti di Sanremo in diretta: la conferenza stampa in streaming su RaiPlay e la scaletta della quarta serata con i 30 cantanti in gara: Carlo ... fanpage.it

La scaletta della terza serata di Sanremo 2026Come di consueto oggi 26 febbraio dalla sala stampa del Teatro Ariston si è svolta la conferenza dove abbiamo scoperto l’ ordine alfabetico dei cantanti (NON DI USCITA) e la scaletta. Ecco come si ... novella2000.it

Ieri sera era a Sanremo, oggi è tornato a Roma con un elicottero dei Vigili del fuoco. - facebook.com facebook

#Mogol, che ieri era a #Sanremo, oggi è tornato a Roma viaggiando sull'elicottero dei Vigili del fuoco. Furia @usbsindacato: "Gravissimo e inaccettabile, sono risorse preziose". x.com