Sanremo 2026 Michele Bravi | Bindi un esempio omaggiare Ornella sarà toccante

Durante la conferenza stampa del Festival di Sanremo 2026, Michele Bravi ha parlato del suo brano

Michele Bravi torna per la terza volta in gara al Festival di Sanremo, in onda su Rai1. Nella conferenza stampa a lui dedicata, ha parlato del significato del testo della sua Prima o poi: «L'immagine del disordine casalingo era un modo per dire che c'è sempre questo disequilibrio tra l'aspettativa cinematografica delle cose e poi la realtà. Anche quando si vieni lasciati, c'è questa aspettativa di stare sul divano, con il maglione brutto, poi è tutto sempre peggio, volevo raccontare quel senso di goffaggine che fa parte di tutti.

Sanremo 2026 - Michele Bravi alle prove con l'orchestra

