Sanremo 2026 Mecna chi è | la cover con Mara Sattei

Durante la serata dedicata alle cover del Festival di Sanremo 2026, venerdì 27 febbraio, Mecna è stato uno dei protagonisti. Ha eseguito una performance accompagnato dalla cantante Mara Sattei, attirando l’attenzione del pubblico presente e dei media. La sua partecipazione si è aggiunta agli altri artisti che si sono esibiti in questa fase della rassegna.

(Adnkronos) – Mecna tra i protagonisti della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, venerdì 27 febbraio. Sul palco dell'Ariston interpreta il brano 'L'ultimo bacio' di Carmen Consoli, con Mara Sattei, in gara al Festival con il brano 'Le cose che non sai di me'. È considerato una delle figure più influenti del rap introspettivo e dell'urban italiano. Mecna, nome d'arte di Corrado Grillo. Classe 1987, di San Giovanni Rotondo. Il primo lavoro solista arriva nel 2006 con Propaganda. Poi, entra nel collettivo Blue Knox, lo stesso di Ghemon. Nel 2012 riceve il premio Miglior rapper al MEI, dopo aver pubblicato 'Disco Inverno', il suo primo album in studio.