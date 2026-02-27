Sanremo 2026 le pagelle della terza serata | dalla standing ovation a Mogol al duetto Ramazzotti-Keys

La terza serata del Festival di Sanremo 2026 è stata caratterizzata da momenti di grande coinvolgimento, con artisti e ospiti che hanno saputo catturare l’attenzione del pubblico. Tra esibizioni, duetti e standing ovation, la serata ha riscosso numerosi apprezzamenti, rendendo l’evento sempre più vivo e dinamico. La scena si è riempita di emozioni e sorprese che hanno tenuto alta l’attenzione per tutta la notte.

La terza serata del Festival di Sanremo 2026 si anima più delle precedenti grazie a ospiti e conduttori. Tra omaggi alla musica italiana, duetti internazionali e incursioni comiche con Ubaldo Pantani incontenibile, il palco dell'Ariston trova ritmo e leggerezza. Serata più movimentata delle precedenti, merito di ospiti e conduttori. Grazie a Mogol, Ubaldo Pantani, Eros Ramazzotti e Alicia Keys trova ritmo e leggerezza. Irina Shayk 6 di stima Alla conferenza stampa, in sottoveste bianca, dice di essere «femminista a modo mio». Sul palco, in abito lungo tutto trasparenze e pizzi, riesce a dire «Ciao Italia, ciao Sanremo». All'uscita successiva, in total black generoso di curve, presenta Sal Da Vinci. Sanremo 2026, Eros Ramazzotti ospite della terza serata: duetto con Alicia Keys(Adnkronos) – Eros Ramazzotti torna sul palco del Festival di Sarenremo a 40 anni dalla vittoria con il brano 'Adesso Tu', con cui nel 1986 trionfò... Sanremo, duetto evento: Eros Ramazzotti e Alicia Keys super ospiti della terza serataSarà un momento di forte richiamo internazionale quello della terza serata del 76° Festival di Sanremo. Sanremo 2026, le pagelle della terza serata. Eros e Alicia Keys da standing ovation (10), Sal Da Vinci risveglia gli assopiti (6), Eddie Brock...Dopo le prime due serate in cui si sono esibiti prima tutti i 30 Big in gara, poi la metà, oggi tocca all'altra metà: in questa ... Sanremo 2026: le pagelle della terza serataPronti, via: la terza serata del Festival di Sanremo 2026 vede protagonisti i quindici cantanti in gara che non si sono esibiti la sera precedente. Le esibizioni vengono votate dalla giuria della sala ... Eros Ramazzotti e Alicia Keys ME-RA-VI-GLIO-SI #Sanremo2026 SANREMO | Alicia Keys stasera con Ramazzotti: "La magia di cantare in italiano all'Ariston con Eros. Un'occasione speciale per onorare le miei radici, i nonni siciliani"