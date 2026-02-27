Sanremo 2026 le pagelle dei look della terza serata

Durante la terza serata di Sanremo 2026 sono stati protagonisti i quindici artisti che non avevano partecipato nella seconda, completando così il quadro dei cantanti in gara. La serata ha visto sfilare vari look tra eleganti e più casual, con alcuni artisti che hanno attirato l’attenzione per le scelte di stile. Le esibizioni sono state seguite da commenti e reazioni sui social e tra gli addetti ai lavori.

: promossi e bocciati tra abiti couture, dettagli beauty e scelte di stile che hanno acceso il palco dell'Ariston. La terza serata di Sanremo riporta in scena i quindici artisti che non si sono esibiti nella seconda, completando così il primo grande mosaico del Festival. Dopo l'assaggio iniziale, questa è la sera della conferma o della rimonta. Chi aveva lasciato un'impressione forte al debutto è chiamato a consolidarla; chi era rimasto in sospeso deve alzare l'asticella. Le esibizioni diventano più focalizzate, la regia più complice, l'attenzione ai dettagli ancora più evidente. E così anche lo stile richiede un passo avanti, un dettaglio in aspettato o un totale cambio di rotta.