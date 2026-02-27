Sanremo 2026 le foto della quarta serata
Durante la quarta serata del 76esimo Festival di Sanremo, si sono esibite diverse cover, con Laura Pausini che ha aperto la serata con un medley. La cantante è entrata nel teatro Ariston dall’esterno, ricevendo l’applauso dei presenti mentre cantava ‘Ritorno ad amare’, ‘Immensamente’ e ‘Io canto’. Sono state scattate numerose foto dell’evento, catturando i momenti più significativi della serata.
La serata Cover del 76esimo Festival di Sanremo si è aperta con un medley eseguito da Laura Pausini. La cantautrice ha fatto il suo ingresso al teatro Ariston dall’esterno, ricevendo l’ovazione del pubblico mentre intonava ‘Ritorno ad amare’, ‘Immensamente’ e ‘Io canto’. “Cantare è la cosa che mi fa sentire più libera – ha detto mentre concludeva la performance – che mi fa sentire libera. Ognuno di noi ha diritto a essere ascoltato, a essere libero, a essere rispettato”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
Sanremo 2026: le pagelle della quarta serataInizia con laura Pausini che canta e nel segno dell’energia la quarta serata del Festival.
Le anticipazioni della quarta serata di Sanremo 2026La quarta serata di Sanremo 2026 è arrivata e venerdì 27 febbraio 2026 va in scena la serata dei duetti e delle cover.
Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i duetti della serata cover
Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento.
Temi più discussi: Sanremo 2026, la sfilata dei cantanti in gara sul Green Carpet. FOTO; Sanremo 2026 è ufficialmente iniziato con il Green Carpet, i Big in gara hanno rotto il ghiaccio; Sanremo 2026, i look dei cantanti nella prima serata: le foto; Sanremo 2026, il Festival parte dall’Eni Carpet: i 30 Big sfilano tra fiori, fan e quell’aria da notte prima degli esami: da Arisa a Tommaso Paradiso.
Sanremo 2026, le pagelle agli abiti e ai look della quarta serata. FOTOÈ la serata della grande festa a Sanremo, vigilia del gran finale. Le icone della musica di ogni tempo cantano coi Big e il gioco della moda raddoppia. Una notte di grandi canzoni e di grande stile ... tg24.sky.it
Sanremo 2026: le foto dei 10 momenti più belli della prima serataIl 24 febbraio Carlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman hanno condotto la serata inaugurale del Festival ... sorrisi.com
Bianca Balti torna al Festival di Sanremo nella quarta serata dedicata ai duetti e alle cover. Era stata già co-conduttrice lo scorso anno, reduce dalle cure contro il tumore, calva per la chemioterapia. Ora, un anno dopo, è di nuovo qui: i capelli sono cresciuti e s x.com
Bianca Balti torna al Festival di Sanremo nella quarta serata dedicata ai duetti e alle cover. Era stata già co-conduttrice lo scorso anno, reduce dalle cure contro il tumore, calva per la chemioterapia. Ora, un anno dopo, è di nuovo qui: i capelli sono cresciuti e s - facebook.com facebook