Sanremo 2026 Laura Pausini e Raf insieme sul palco e poi la scoperta Pubblico in tilt

Durante la serata di Sanremo 2026, sul palco si sono esibiti insieme Laura Pausini e Raf, suscitando grande sorpresa tra il pubblico. La cantante indossava un abito giallo brillante che ha attirato l’attenzione di tutti. Dopo la loro performance, è stata fatta una scoperta che ha lasciato senza parole gli spettatori presenti all’Ariston. La scena ha catturato l’attenzione dell’intera platea.

La scena è stata tutta per lei, avvolta in un abito giallo luminoso che ha catturato immediatamente l'attenzione del pubblico dell'Ariston. Nella serata del Festival di Sanremo 2026, Laura Pausini ha scelto un colore che non passa inosservato e che, come ha spiegato lei stessa, rappresenta un omaggio sentito: era il colore preferito di Ornella Vanoni. Un dettaglio che sembrava soltanto estetico, ma che in realtà nascondeva un filo rosso – anzi, giallo – capace di collegare passato e presente. La co-conduttrice ha raccontato con semplicità il motivo della scelta, trasformando un look in una dichiarazione d'intenti. Il giallo, simbolo di luce ed energia, è diventato così un tributo elegante e personale.