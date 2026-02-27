Sanremo 2026 | Laika porta Come le farfalle per Gaza e rende omaggio a Ermal Meta

A Sanremo 2026, Laika presenta “Come le farfalle”, un’opera di street art dedicata a Gaza e ai diritti dei bambini. Il progetto si ispira a Ermal Meta e si inserisce nel contesto del festival, portando un messaggio di solidarietà e denuncia attraverso l’arte urbana. La performance si svolge durante la manifestazione, attirando l’attenzione dei presenti e dei media.

Torre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Pubblicato l’avviso per fare la domanda Teora (AV): Scarico illecito delle acque reflue industriali. Titolare Denunciato Manovra 2026, Fiola: “Stop a scarichi di responsabilità sui Comuni. Subito confronto con Fico e Morniroli” Fernando Errico (Forza Italia) sostiene l’appello di Coldiretti per un utilizzo strategico della Diga di Campolattaro a beneficio UNICEFSiria: i bambini siriani meritano un futuro all’altezza della loro forza. Formazione digitale e green: 50 milioni alle PMI del Sud. Dal 12 marzo domande su Invitalia per il bando MIMIT Sanremo 2026: Laika porta a Sanremo “Come le farfalle” per Gaza, un’opera di street art ispirata a Ermal Meta e alla difesa dei diritti dei bambini Sanremo, 27 febbraio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Sanremo 2026: Laika porta “Come le farfalle” per Gaza e rende omaggio a Ermal Meta Ermal Meta a Sanremo 2026: “Stella Stellina”, una canzone per Gaza e un messaggio contro tutte le guerre.Il cantautore Ermal Meta porta a Sanremo 2026 una canzone intrisa di significato e profondamente personale, “Stella Stellina”, nata da un’immagine... Sanremo 2026, Ermal Meta: «Gaza e Palestina non sono bestemmie»Ecco cosa ha raccontato Ermal Meta nella conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026 dove partecipa con il brano Stella stellina. Argomenti discussi: Laika, la street artist a Sanremo: un'opera per non dimenticare Gaza. Laika, la street artist a Sanremo: un'opera per non dimenticare GazaIntervista esclusiva alla street artist Laika, arrivata in barca a vela a Sanremo con un'opera a sostegno della Global Sumud Flotilla che partirà il 12 aprile. youmedia.fanpage.it Festival di Sanremo 2026: corso accelerato su tutto quello che c'è da sapere per fare bella figuraTra nuovi artisti, grandi ospiti e tantissime novità, ecco tutto quello che c'è da sapere sul Festival di Sanremo 2026 ... grazia.it