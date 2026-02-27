Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, Tommaso Paradiso è apparso con un abito scelto appositamente per l’evento. L’artista ha indossato un completo che ha attirato l’attenzione, realizzato da uno stilista noto nel settore. La sua scelta di look ha suscitato interesse tra il pubblico e i presenti alla manifestazione.

Qual è l’abito di Tommaso Paradiso per la quarta serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora il cantante ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l’abito indossato dall’artista al Festival di Sanremo 2026: Qual è lo stilista di Tommaso Paradiso per il Festival di Sanremo 2026? Il cantante romano, secondo le anticipazioni, sarà vestito per tutta la kermesse da Susanna Ausoni. Abbiamo visto l’abito di Tommaso Paradiso per la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sanremo 2026, l’abito di Tommaso Paradiso per la quarta serata del Festival: look e stilista

