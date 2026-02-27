Sanremo 2026 l’abito di Michele Zarrillo ospite serata cover al Festival | look e stilista

Durante la serata dedicata alle cover a Sanremo 2026, Michele Zarrillo è stato ospite e ha indossato un abito che ha attirato l’attenzione. L’artista è stato visto sul palco con un look curato nei dettagli, scelto appositamente per l’evento. Lo stile dell’abito e lo stilista responsabile sono stati evidenziati durante la trasmissione.

Qual è l'abito di Michele Zarrillo, ospite stasera nel corso della quarta serata (quella dedicata alle cover) del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora il cantante che duetterà con Sal Da Vinci ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l'abito indossato dall'artista al Festival di Sanremo 2026: Qual è lo stilista di Michele Zarrillo per il Festival di Sanremo 2026? Al momento non sappiamo chi ha vestito il cantante per il Festival di Sanremo. Seguiranno aggiornamenti. Abbiamo visto l'abito di Michele Zarrillo ospite stasera (quarta serata, cover) al Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1.