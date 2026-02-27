Sanremo 2026 l’abito di Max Pezzali ospite quarta serata al Festival | look e stilista

Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, Max Pezzali è stato uno degli ospiti principali e ha indossato un abito scelto per l’occasione. L’artista ha sfoggiato un look curato nei dettagli, realizzato da uno stilista di riferimento. La scelta dell’abbigliamento ha attirato l’attenzione dei presenti e dei telespettatori, che hanno potuto osservare il suo stile sul palco della manifestazione.

Qual è l'abito di Max Pezzali, ospite stasera nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora il cantante ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l'abito indossato dall'artista al Festival di Sanremo 2026: Qual è lo stilista di Max Pezzali per il Festival di Sanremo 2026? Al momento non sappiamo chi ha vestito il cantante per il Festival di Sanremo. Seguiranno aggiornamenti.