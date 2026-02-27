Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, Ditonellapiaga ha indossato un abito scelto dallo stilista responsabile del suo look. La cantante ha presentato un outfit che ha attirato l’attenzione tra il pubblico e i media presenti. L’abito è stato scelto appositamente per questa occasione e rappresenta una delle scelte di stile della serata.

Qual è l’abito di Ditonellapiaga per la quarta serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora la cantante ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l’abito indossato dall’artista al Festival di Sanremo 2026: Qual è lo stilista di Ditonellapiaga per il Festival di Sanremo 2026? La cantante, come Levante, sarà vestita da Lorenzo Oddo, conosciuto anche come Mr Lollo, che l’anno scorso ha vestito Olly, vincitore del Festival. Abbiamo visto l’abito di Ditonellapiaga per la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sanremo 2026, l’abito di Ditonellapiaga per la quarta serata del Festival: look e stilista

Sanremo 2026, l’abito di Ditonellapiaga per la prima serata del Festival: look e stilistaQual è l’abito di Ditonellapiaga per la prima serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora la cantante ha...

Sanremo 2026, l’abito di Ditonellapiaga per la seconda serata del Festival: look e stilistaQual è l’abito di Ditonellapiaga per la seconda serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora la cantante ha...

Una selezione di contenuti sullo stesso tema.

Temi più discussi: Sanremo 2026, le pagelle agli abiti e ai look della prima serata. FOTO; Laura Pausini a Sanremo 2026: l'ultimo abito è color rame ricoperto da paillettes liquide effetto wet, una creazione italiana di Alberta Ferretti; Sanremo 2026: sfida di stile tra Laura Pausini e Irina Shayk nella terza serata; Il look di Maria Antonietta a Sanremo, omaggio a Nada al Festival nel 1969.

Festival di Sanremo 2026, terza serata: gli abiti di Irina Shayk trasformano l’Ariston in una passerellaL a presenza di Irina Shayk alla terza serata del Festival di Sanremo 2026 fa alzare notevolmente l’asticella del glamour: quattro look che hanno trasformato l’Ariston in una passerella di moda, ... iodonna.it

Arisa illumina Sanremo 2026: l’abito simbolo di vulnerabilità conquista tuttiArisa incanta a Sanremo 2026 con un abito luminoso simbolo di vulnerabilità. Laura Pausini la elogia: Sei bellissima. notizie.it

A Sanremo Serena brancale porta sul palco un nuovo tassello della sua trasformazione di stile questa sera indossa un abito estremamente semplice color fango, impreziosito solo da uno strascico posteriore. La nuova Serena ci piace. - facebook.com facebook