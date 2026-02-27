Sanremo 2026 la serata delle cover in diretta

Nella quarta serata del Festival di Sanremo 2026, andata in onda su Rai1, si sono esibiti artisti in cover e duetti. La serata è iniziata con un medley di Laura Pausini, che ha recentemente pubblicato il disco Io canto 2, composto da brani scritti da altri. Durante l’evento, sono state proposte diverse interpretazioni di canzoni famose, con performance in diretta di vari artisti.

La diretta della quarta serata del Festival di Sanremo 2026, dedicata alle cover e ai duetti. La serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, in onda su Rai1, si apre con un Medley di Laura Pausini, che ha pubblicato di recente proprio un disco di pezzi scritti da altri, Io canto 2. Ad aprire la gara è Elettra Lamborghini che ha invitato le Las Ketchup e ha fatto ballare e divertire l’Ariston con Asereje, tormentone del 2002. Si cambia registro con Eddie Brock che realizza il sogno di duettare con Fabrizio Moro in Portami via, brano che ha permesso al cantautore romano di dare inizio a una seconda fase della sua carriera, presentata proprio al Festival nel 2017. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Sanremo 2026, la serata delle cover in diretta Leggi anche: Sanremo 2026, la quarta serata in diretta: all’Ariston è il turno delle cover Sanremo, è arrivata la serata delle cover: tutte le anticipazioni. La conferenza stampa in direttaSanremo, 27 febbraio 2026 – È arrivato il momento più atteso: la serata delle cover a Sanremo 2026. Sanremo 2026 La Serata delle Cover La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web. Temi più discussi: Sanremo 2026, la prima serata: cosa è successo sul palco dell’Ariston; Sanremo 2026: Inclusione, sport e memoria. La seconda serata emoziona l’Italia; Sanremo 2026, la seconda serata. Al top Tommaso Paradiso, Lda-Aka 7even, Nayt, Fedez-Masini, Ermal Meta - LIVEBLOG; Sanremo 2026, la scaletta della prima serata. Sanremo 2026, la diretta della quarta serata: Alessandro Siani è Mister X, co-conduttore a sorpresaDalla scaletta ufficiale ai super ospiti (a sorpresa), dal vincitore alla classifica finale: la serata dei duetti e delle cover in diretta dall’Ariston stasera 27 febbraio 2026. libero.it Sanremo 2026, la serata cover in diretta: scaletta, cantanti e ospiti dei duetti. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Sanremo 2026, la serata cover in diretta: scaletta, cantanti e ospiti dei duetti. LIVE ... tg24.sky.it Sanremo 2026, le pagelle ai look della serata cover: Laura Pausini in Balenciaga, Elettra Lamborghini spagnoleggiante. @ilamauri1 x.com Al Festival di Sanremo é la serata dei duetti e delle cover. Gli artisti in gara si esibiranno insieme ai loro ospiti, con una canzone scelta tra i brani del grande repertorio italiano o internazionale. Qual è secondo voi l'accoppiata più attesa - facebook.com facebook