Sanremo 2026 la serata cover in diretta | la scaletta dei duetti il giallo mister X e il caso Schettini

Stasera, durante la quarta serata di Sanremo 2026, tutti e 30 i cantanti in gara si esibiscono in cover e duetti, accompagnati da ospiti scelti tra artisti italiani e internazionali. La scaletta prevede interpretazioni di brani famosi, mentre il pubblico attende di scoprire il contenuto del misterioso duetto di X e i dettagli sul caso Schettini. La serata si svolge in diretta e senza interruzioni.

Apre Elettra Lamborghini con le Las Ketchup su “Aserejé” chiude Leo Gassmann con Aiello. Omaggi a Ornella Vanoni, Jimmy Fontana, Lucio Dalla e David Bowie. Tanti i personaggi attesi: da TonyPitony (con Ditonellapiaga) a Belen (con Samurai Jay) passando Francesca Fagnani (con Fulminacci). Insieme a Carlo Conti e Laura Pausini anche Bianca Balti Sanremo – Oggi appuntamento con l’attesissima serata delle cover e dei duetti di Sanremo 2026. Questa sera, venerdì 27 febbraio (quarta serata del Festival) tutti e 30 big in gara si esibiscono ai loro ospiti con un brano pescato dal grande repertorio italiano o internazionale. Ci saranno, tra i successi proposti, omaggi a Ornella Vanoni, Jimmy Fontana, Lucio Dalla e David Bowie nel decennale della scomparsa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Ascolti Sanremo, la terza serata vola al 60,6% di share x.com