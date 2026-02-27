A Sanremo 2026, la serata dedicata alle cover vede la partecipazione di oltre trenta ospiti, tra cui Francesca Fangani, Belén Rodriguez, Cristina D’Avena e TonyPitony. La scaletta prevede numerosi duetti tra i Big in gara e gli artisti invitati, con ospiti come il professor Schettini e Mister X. La quarta puntata si svolge con un ritmo serrato e molte esibizioni in programma.

Al via la quarta serata del Festival. Ecco la scaletta minuto per minuto: si apre con Elettra Lamborghini, la fine all’01:30 Il Festival di Sanremo 2026 è giunto alla serata delle cover. Francesca Fangani, Belén Rodriguez, Cristina D’Avena e l’imprevedibile TonyPitony saranno solo quattro degli oltre trenta ospiti che si esibiranno con i Big in gara nel corso della quarta puntata. La serata delle cover, rispetto alle altre, è l’unica a sé in termini di votazione. Le preferenze racimolate questa sera non influiranno (direttamente) sul punteggio della puntata finale di domani, sabato 28 febbraio. Ma in cosa consiste la serata delle cover? I 30 cantanti in gara reinterpreteranno, insieme ad artisti (e non solo) ospiti, una canzone a loro scelta, che fa parte del repertorio italiano o internazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2026, la scaletta minuto per minuto della serata delle cover: ospiti il prof Schettini e Mister X, ecco la lista dei duetti

Scaletta Sanremo 2026 stasera: il Pdf con orari minuto per minuto della quarta serata (duetti e cover)Roma, 27 febbraio 2026 – È la serata forse più attesa del Festival di Sanremo, quella dei duetti, che riporta sul palco dell’Ariston tutti e 30 i big...

Leggi anche: Sanremo 2026, la scaletta della terza serata: orari, ordine di uscita e ospiti minuto per minuto

Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia.

Temi più discussi: Sanremo 2026, la scaletta della prima serata; Scaletta della terza serata di Sanremo 2026, ospiti e cantanti in gara in ordine di uscita; Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata: l'ordine di esibizione, a che ora si inizia e finisce, le nuove proposte; La scaletta della terza serata. Ospiti, conduttori e gli altri 15 big: a che ora salgono sul palco.

Sanremo 2026 in diretta, stasera la quarta serata: scaletta, cantanti e news. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Sanremo 2026 in diretta, stasera la quarta serata: scaletta, cantanti e news. LIVE ... tg24.sky.it

Scaletta Sanremo 2026 stasera: il Pdf con orari minuto per minuto della quarta serata (duetti e cover)L’ordine di uscita di cantanti e ospiti nella quarta serata di Sanremo 2026. Sul palco dell’Ariston i 30 big in gara, ospiti il prof Schettini e Bianca Balti ... quotidiano.net

Sanremo 2026: la scaletta della quarta serata, ospiti e cantanti in gara - facebook.com facebook

Sanremo 2026, ufficiale: la scaletta definitiva - Il pdf x.com