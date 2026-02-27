Sanremo 2026 la scaletta della quarta serata

Venerdì 27 febbraio si svolge la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, con la scaletta ufficiale che include gli orari e i momenti principali. Sono previsti i duetti tra i 30 Big e gli ospiti, mentre vengono annunciati i passaggi in gara e le esibizioni previste. La serata si concentra sulla presentazione delle performance e sugli incontri tra artisti e ospiti dal vivo.

Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità gravissime che ledono la reputazione. Questo è monetizzare e lucrare attraverso l’insulto. È un metodo che normalizza l’odio e la violenza verbale” Antonio Ricci torna a scagliarsi contro Affari Tuoi: “Induce al gioco d’azzardo, una delle cose più schifose. Perché la politica non interviene?” Ecco tutti gli orari e le esibizioni in programma. Chiusura prevista alle 1.30 Nel dettaglio, ecco la scaletta della quarta serata di venerdì 27 febbraio del Festival di Sanremo 2026, con tutti gli orari, i momenti previsti e soprattutto l’uscita dei 30 Big in duetto con gli ospiti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Sanremo 2026, la scaletta della quarta serata Leggi anche: Sanremo 2026, la scaletta della quarta serata: cantanti, ospiti e orari La scaletta della quarta serata di Sanremo 2026: duetti, cover, cantanti, ospiti, orari, tutto quello che c’è da sapere | 27 febbraioLa 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026 prosegue verso l’attesissima finale di sabato. Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i duetti della serata cover Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news. Temi più discussi: Sanremo 2026, la scaletta della prima serata; Scaletta della terza serata di Sanremo 2026, ospiti e cantanti in gara in ordine di uscita; Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata: l'ordine di esibizione, a che ora si inizia e finisce, le nuove proposte; Sanremo 2026, i cantanti, le canzoni e gli ospiti. Tutto sul Festival e il programma delle serate. Sanremo 2026 in diretta, stasera la quarta serata: scaletta, cantanti e news. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Sanremo 2026 in diretta, stasera la quarta serata: scaletta, cantanti e news. LIVE ... tg24.sky.it Scaletta serata cover Sanremo 2026, ordine di uscita dei cantanti e ospiti. Tutti i 30 Big sul palcoSerata dedicata alle cover e ai duetti per il Festival di Sanremo arrivato alla penultima puntata prima della finale. La scaletta vedrà in programma tutti i cantanti in gara tra i ... ilgazzettino.it Festival di Sanremo 2026: è la serata dei duetti! Ospiti, scaletta e info - facebook.com facebook Sanremo 2026, serata cover: scaletta, brani e chi duetta con chi x.com