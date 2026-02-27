Sanremo 2026 la crociera della musica tra Max Pezzali e Mash Led

A bordo della Costa Toscana, il festival di Sanremo 2026 si trasforma in una vera e propria crociera dedicata alla musica e allo spettacolo. Tra performance di artisti e momenti di intrattenimento, l’evento si svolge tra le onde, offrendo un’esperienza unica ai partecipanti. La nave diventa un palcoscenico itinerante, mescolando divertimento e musica in un’atmosfera coinvolgente.

Ormai da qualche anno il Festival di Sanremo non è più soltanto uno show che si svolge sul palco dell'Ariston ma un evento che coinvolge tutta la città ligure, dalla terra al mare. Quest'anno a bordo della Crociera della musica della Costa Toscana c'è Max Pezzali a regalare ogni sera uno show al pubblico a bordo e a quello televisivo con i collegamenti in diretta con il Festival. Il Max Forever - The party Boat fa ballare tutti con la sua travolgente energia. Ma non solo perché i passeggeri a bordo della nave ancorata davanti alle coste di Sanremo, hanno un ricco programma fatto di show live, musica e attività per occupare tutta la giornata.