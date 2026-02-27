Sanremo 2026 la conferenza stampa della quarta serata | oggi i duetti – la diretta

Oggi si tiene la conferenza stampa della quarta serata del Festival di Sanremo 2026, dedicata ai duetti e alle cover. Carlo Conti e Laura Pausini presentano l’evento, che segue i risultati positivi degli ascolti della terza serata. La diretta coinvolge i partecipanti e gli ospiti, mentre si avvicina la finale del festival. La serata si svolge come previsto, con la partecipazione di artisti e musica dal vivo.

Il Festival di Sanremo 2026 è arrivato alla quarta serata, quello dedicato ai duetti e alle cover. Dopo il buon risultato degli ascolti della terza serata, oggi Carlo Conti e Laura Pausini presenteranno la serata più attesa prima della finale. Qui la top 5 della terza serata e le 10 foto più significative. “Lo stacchetto di Sanremo si può applicare in qualsiasi occasione. Ora ad esempio è ‘Che figura, che figura, che figura’. Mi sono già scusato con Alicia Keys. Qui lo share proprio.”. Carlo Conti con sarcasmo scherza così con Eros Ramazzotti e il pubblico dell’Ariston durante la pausa anticipata in scaletta ieri per un problema tecnico all’impianto audio mentre Ramazzotti stava per esibirsi con Alicia Keys in ‘Aurora’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

