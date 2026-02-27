Sanremo 2026 la classifica TOP 5 della terza serata di giovedì 26 febbraio | il voto della giuria radio e televoto

La terza serata del Festival di Sanremo 2026 si è conclusa con la pubblicazione della classifica dei primi cinque artisti, determinata dal voto combinato della giuria radio e televoto. La serata, condotta da Carlo Conti e Laura Pausini, ha visto anche la partecipazione di Irina Shayk e Ubaldo Pantani nei ruoli di co-conduttori, aggiungendo un tocco di novità alla manifestazione.

E' calato il sipario sulla terza serata del Festival di Sanremo 2026 condotto da Carlo Conti e Laura Pausini la partecipazione di Irina Shayk e Ubaldo Pantani nelle vesti di co-conduttori. Il momento più atteso è stato sicuramente la TOP FIVE, la classifica dei 5 big più votati dalla giuria composta da radio e televoto. Tante le sorprese nei primi cinque posti. La classifica della terza serata di giovedì 26 febbraio di Sanremo 2025 regala a sorpresa l'ingresso in TOP FIVE di alcuni cantanti esclusi dalla classifica provvisoria della prima serata data dal voto della Sala Stampa, Tv e Web. Il voto di questa sera è stato dato dalla somma al 50% delle preferenze della giuria radio + 50% del televoto da casa.

