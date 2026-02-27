Sanremo 2026 la classifica provvisoria dopo la terza serata | svelata la top 5 di televoto e radio

Dopo tre serate di gara, la classifica provvisoria di Sanremo 2026 mostra quali sono i pezzi più votati dal pubblico e dalla radio. La top 5 si è formata sulla base delle preferenze espresse durante le votazioni, offrendo uno sguardo sui brani che stanno riscuotendo più consensi in questa fase del festival. A questo punto, si aspettano le prossime esibizioni per capire come evolverà la situazione.

Si conclude la terza del Festival di Sanremo 2026. Dopo aver sentito le altre 15 delle 30 canzoni in gara portate sul palco dell'Ariston dai big, è pronta la terza. Sanremo, 26 febbraio 2026 – La seconda serata del Festival di Sanremo 2026 ha visto sfidarsi 15 big su 30 in gara, con voto misto... Giovedì 26 febbraio, terza serata del Festival di Sanremo 2026, i superospiti all'Ariston sono Alicia Keys e Eros Ramazzotti, per la prima volta dal vivo insieme. La classifica provvisoria della seconda serata di Sanremo: al top Ermal Meta e Fedez e Masini