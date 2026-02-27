sanremo 2026 la classifica dopo la terza serata del festival

Dopo la terza serata del Festival di Sanremo 2026, la classifica dei partecipanti si è aggiornata, riflettendo le preferenze del pubblico e delle giurie. Le posizioni si sono modificate rispetto alle serate precedenti, mentre alcuni artisti si sono distinguunti per le esibizioni. La graduatoria continua a cambiare in vista delle ultime tappe della manifestazione.

Abbiamo visto la classifica della terza serata del Festival di Sanremo 2026, ma qual è il regolamento? Nella Prima Serata voterà (categoria Campioni): la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Nella Seconda Serata voteranno (per la categoria Campioni): il pubblico attraverso il Televoto, con peso del 50% sul risultato della votazione in Serata; la Giuria delle Radio, con peso del 50% sul risultato della votazione in Serata. Per la categoria Nuove Proposte: il pubblico attraverso il Televoto, con peso del 34 % sul risultato della votazione in Serata; la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, con peso del 33% sul risultato della votazione in Serata; la Giuria delle Radio, con peso del 33% sul risultato complessivo della votazione in serata. 🔗 Leggi su Tpi.it

