sanremo 2026 la classifica della terza serata

Nella terza serata di Sanremo 2026, si è conclusa la fase di valutazione da parte di diverse giurie e del pubblico. La Giuria delle Radio e il Televoto hanno espresso il loro giudizio sui concorrenti ancora in gara, completando così il quadro complessivo della serata. Le votazioni hanno contribuito a formare la classifica definitiva di questa fase del festival.

Dopo la classifica della premiere stabilita dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e quella di ieri sera, che ha valutato la metà dei cantanti, la Giuria delle Radio e il pubblico tramite Televoto si sono nuovamente espressi sui restanti Campioni in gara. Come avvenuto nelle due serate precedenti, al termine delle esibizioni viene stilata una classifica provvisoria e svelate soltanto le prime cinque posizioni in ordine casuale e non di piazzamento. I 5 più votati della terza serata di Sanremo 2026. Arisa. Sayf. Luchè. Serena Brancale. Sal Da Vinci. Il peso percentuale delle due giurie (Radio e Televoto) era per entrambe del 50%. Domani, tutti e 30 i Big eseguiranno le cover con ospite, ma la graduatoria che si verrà a creare non influenzerà in alcun modo l’esito della gara, che ripartirà sabato. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

