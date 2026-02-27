Sanremo 2026 il papà di una vittima a Crans Montana commenta l’omaggio di Achille Lauro

Durante la serata del Festival di Sanremo 2026, Achille Lauro ha eseguito un brano che è stato interpretato come un omaggio alle giovani vittime della tragedia di Crans-Montana. Un padre di una delle vittime ha commentato pubblicamente l’episodio, sottolineando come l’evento abbia toccato profondamente le persone coinvolte. La performance ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media presenti in sala.

Durante la serata del Festival di Sanremo, un momento musicale ha assunto il valore di un omaggio alle giovani vittime della tragedia di Crans-Montana. L’esibizione di Achille Lauro, che ha scelto un brano dal forte impatto emotivo, è stata seguita con particolare partecipazione anche da alcune famiglie coinvolte nel rogo di Capodanno. Tra queste, quella di Giovanni Tamburi: il padre Giuseppe ha ringraziato pubblicamente l’artista per il pensiero rivolto ai ragazzi e per l’attenzione mostrata in un contesto seguito da milioni di telespettatori. Secondo quanto riferito dalla famiglia, la scelta del brano e l’interpretazione hanno rappresentato un momento di raccoglimento e memoria, percepito come vicino al vissuto di chi sta affrontando la perdita. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Sanremo 2026, la mamma di una vittima a Crans Montana interviene dopo l’omaggio di Achille LauroIl dolore di una madre attraversa il palco più luminoso della musica italiana e arriva dritto nelle case di milioni di spettatori.

Achille Lauro a Sanremo 2026, l’omaggio alle vittime di Crans-Montana: per non dimenticareCi hanno sperato tutti, in un omaggio da parte di Achille Lauro: la prima "conferma" era arrivata da una telefonata di Carlo Conti.

Il papà di Giovanni Tamburi morto a Crans-Montana: Achille Lauro a Sanremo ci ha fatto commuovereL’omaggio da brividi del cantante sul palco dell’Ariston per le vittime del rogo. Il padre del 16enne bolognese: A mio figlio piaceva tanto, gli siamo riconoscenti per il gesto. Va avanti il progett ... ilrestodelcarlino.it

MUSICA: SANREMO 2026 Tredici Pietro: «Stasera canto Vita, come papà e Lucio Dalla» di VIDEO ANSANella serata dei duetti e delle cover, Tredici Pietro canterà Vita, hit di papà Gianni Morandi e Lucio Dalla. Eccolo in conferenza stampa. style.corriere.it

#Tg2000 - Non vogliamo vendetta ma giustizia, per capire perché la vita di nostra figlia è cambiata per sempre. Così il papà di Elsa, 15 anni, tra i feriti della tragedia di Crans Montana, traferita ieri al CTO di Torino. #27febbraio #CransMontana #Cronaca #Gius - facebook.com facebook

Il ritorno a casa di Elsa dopo Crans-Montana: “È stato un inferno ma l’abbiamo superato” x.com