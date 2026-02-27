Sanremo 2026 il meglio della terza serata in 10 foto

La terza serata di Sanremo 2026 ha regalato numerosi momenti di spettacolo e coinvolgimento, con esibizioni che hanno attirato l’attenzione del pubblico. Tra le performance più commentate, si sono viste anche collaborazioni inaspettate e momenti di grande energia sul palco. La serata si è conclusa con un’esibizione che ha lasciato il pubblico senza parole, anche se i dettagli più importanti rimangono ancora da scoprire.

Nella terza serata di Sanremo 2026, tante le emozioni e i momenti di puro spettacolo, a partire dall'esibizione del duo Eros Ramazzotti-Alicia Keys. Da ricordare anche l'esibizione di Laura Pausini e con il Piccolo coro dell'Antoniano, oltre alle irriverenti imitazioni del co-conduttore Ubaldo Pantani. Particolarmente toccante l'intervento del giovane Paolo Sarullo. Tra le nuove proposte, serata indimenticabile per Nicolò Filippucci, vincitore della gara. Ecco alcune tra le migliori foto della serata.