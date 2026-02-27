A poche ore dalla quarta serata del Festival di Sanremo 2026, si è annunciato che Vincenzo Schettini, il professore di fisica noto per il progetto La fisica che ci piace, non salirà sul palco come previsto. La decisione arriva inaspettata e ha suscitato molte discussioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori. La motivazione ufficiale del cambio di programma non è stata comunicata pubblicamente.

Vincenzo Schettini, il professore di fisica diventato una vera e propria star del web grazie al progetto La fisica che ci piace, non salirà questa sera sul palco della quarta serata del Festival di Sanremo 2026 come inizialmente programmato. Una decisione presa all’ultimo momento, come riporta Fanpage, e che non arriva certo dal nulla, ma dopo il caso che si è scatenato nei giorni scorsi. Per chi non lo conosce, Schettini è un insegnante pugliese, docente di fisica all’IISS Luigi dell’Erba di Castellana Grotte, in Puglia, che negli ultimi anni ha trasformato la divulgazione scientifica in un fenomeno social. Il suo canale YouTube conta milioni di visualizzazioni, e il suo stile entusiasta e accessibile lo ha reso uno dei volti più riconoscibili dell’educazione online italiana. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Sanremo 2026, il “caso Schettini” esplode a poche ore dalla diretta: cosa c’è dietro il dietrofront che scuote l’Ariston?

Leggi anche: Mancano poche ore al via di Sanremo 2026. Ecco che cos'è successo fuori dall'Ariston, tra feste, foto, interviste. Il video

Sanremo 2026, il Medley di Tiziano Ferro scuote l’AristonTiziano Ferro è il super ospite della prima serata del Festival di Sanremo 2026 con un Medley di successi e il suo ultimo singolo.

Temi più discussi: Chi è Fulminacci, il cantautore romano che porta Stupida sfortuna a Sanremo 2026; Sanremo 2026, ecco i nomi dei 15 big in gara. Co-conduttori Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo; Sanremo 2026, conferenza stampa martedì 24 febbraio 2026; Sanremo 2026, la scaletta della prima serata con gli orari di cantanti e ospiti.

Belen, scoppia il caso: spunta a sorpresa a Sanremo 2026 ma una gaffe rovina tuttoBelen è comparsa per pochi secondi nella terza serata di Sanremo 2026. Una gaffe, però, ha rubato la scena alla showgirl. donnaglamour.it

Sanremo 2026, il fuorionda di Laura Pausini è già un caso: cosa ha detto nel backstageNel corso della prima serata del Festival ai fan più attenti non è sfuggito proprio nulla, compreso un microfono rimasto acceso che ha subito scatenato il web. libero.it

Sanremo 2026, il caso Chiello–Morgan, perché il duetto è saltato - facebook.com facebook

10 casini memorabili scoppiati a #Sanremo, da ripassare in attesa del caso che animerà il festival quest'anno x.com