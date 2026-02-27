Sanremo 2026 i meme della terza serata | il vero eroe del Festival è ancora una volta Fru!

Durante la terza serata di Sanremo 2026, il cantante Gianluca Fru ha attirato l'attenzione del pubblico, diventando il protagonista dei meme che circolano online. La sua presenza sul palco ha acceso discussioni e divertito gli spettatori, consolidando il suo ruolo di figura centrale di questa edizione del festival. La serata si è conclusa con l’attenzione rivolta proprio a lui, definito da molti il vero eroe del festival.

Il Festival di Sanremo supera ufficialmente il giro di boa con la terza serata, arricchita dal super ospite Gianluca Fru. Ah, poi c'erano anche Eros Ramazzotti e Alicia Keys. Ma soprattutto, la terza serata ha visto il ritorno del protagonista indiscusso delle cerimonie nuziali dei prossimi dieci anni: Sal Da Vinci. Scherzi a parte, se non dovesse vincere siamo pronti ad urlare al boicottaggio. Amiche e amici, resistete, resistiamo: questa sera ci sono le cover. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Grande Flagello (@grandeflagello) . Sanremo 2026, pagelle della terza serata: Laura Jackson (4), il ritorno di Fru (10), De Martino nuovo conduttore (8)La terza serata di Sanremo 2026 è stata colma di volti presenti sul palco. I meme più divertenti della terza serata di Sanremo: dagli anni '80 di Raf al gobbo di Alicia KeysI social hanno immortalato la terza serata di Sanremo affilando le armi dell'umorismo e della satira. Tra vaghe somiglianze e oggetti smarriti, ce n'è per ... Le pagelle di Sanremo Sal Da Vinci è un meme, Max Pezzali ci salva, Malika brilla Patty Pravo come mood di vita . . #RDSLovesSanremo #news #Sanremo2026 #meme