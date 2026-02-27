Sanremo 2026 i duetti della quarta serata | attesa per D’Avena e Belen

A Sanremo 2026, nella quarta serata, si esibiranno vari artisti in duetti e cover di brani celebri del passato. La serata vedrà sul palco dell’Ariston artisti della musica, del cinema e della televisione, che si alternano in performance live. Tra gli appuntamenti più attesi ci sono le esibizioni di D’Avena e Belen, coinvolte in questa fase del festival.

A Sanremo 2026 c’è attesa per la serata dei duetti, con le cover di grandi successi del passato. La quarta serata si trasforma così in un trionfo della cultura pop, con duetti che vedranno alternarsi sul palco dell’Ariston non solo protagonisti della musica, ma anche di cinema e tv. In mezzo alle tre categorie si colloca Cristina D’Avena – mito delle sigle dei cartoni Anni 80 e 90 -, pronta a esibirsi con le Bambole di pezza nella celebre ‘Occhi di gatto‘. Per non dire di Francesca Fagnani, giornalista e anima di ‘Belve’, che metterà alla prova le sue corde vocali in ‘Parole parole‘ di Mina, eseguita assieme a Fulminacci. Non ha problemi di ugola Claudio Santamaria, che torna all’Ariston. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Sanremo 2026, la scaletta della quarta serata: tutte le cover e i duetti dei Big in ordine di uscitaA condurre la serata saranno Carlo Conti e Laura Pausini, affiancati da Bianca Balti. Il voto sarà suddiviso tra Televoto (34%), Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%) e Giuria delle Radio (33%). alfemminile.com

La serata delle Cover di Sanremo 2026: i duetti più attesi e perchéS anremo 2026 si prende una pausa dalla gara ufficiale per la tradizionale serata delle cover. Un omaggio alla musica italiana e internazionale. I trenta cantanti interpreteranno un brano a loro scelt ... iodonna.it

