Sanremo 2026 i codici televoto per votare i cantanti della quarta serata del Festival

Da tpi.it 27 feb 2026

Per la quarta serata di Sanremo 2026, sono stati pubblicati i codici televoto necessari per votare i cantanti in gara. Sono disponibili numeri specifici per ciascun artista, che gli spettatori devono utilizzare tramite telefono o app per esprimere le proprie preferenze. I codici sono stati comunicati attraverso i canali ufficiali dell'organizzazione, consentendo al pubblico di partecipare attivamente alla serata.

Quali sono i codici televoto dei cantanti in gara nella quarta serata del Festival di Sanremo 2026? Stasera, venerdì 27 febbraio, dalle ore 20,40 su Rai 1 va in onda la quarta puntata della 76esima edizione della kermesse canora che vedrà l’esibizione di tutti i cantanti in gara (30). Vediamo insieme i codici televoto per il Festival di Sanremo 2026: Ogni cantante in gara ha o avrà un codice televoto dato che a votare nel corso del Festival sarà anche il Televoto. Questi tutti i codici televoto: Quali sono i numeri del televoto per il Festival di Sanremo 2026? Eccoli: Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026 (qui sopra i codici televoto) si esibiranno tutti i 30 cantanti in gara con una Cover scelta tra le canzoni facenti parte del repertorio italiano o internazionale e pubblicate entro il 31 dicembre 2024. 🔗 Leggi su Tpi.it

